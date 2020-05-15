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Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк частично ослабляют карантинные меры

Постепенный выход из режима самоизоляции начнется в городах Рочестер и Сиракьюс, а также в южных округах на границе со штатом Пенсильвания

ТАСС, 15 мая. Введенные в штате Нью-Йорк из-за распространения коронавируса карантинные меры будут ослаблены в некоторых районах с 15 мая. Об этом говорится в опубликованном в четверг исполнительном указе губернатора штата Эндрю Куомо.

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Согласно распоряжению, постепенный выход из режима самоизоляции начнется в городах Рочестер и Сиракьюс с населением около 210 тыс. и 150 тыс. жителей соответственно, а также в южных округах на границе со штатом Пенсильвания. На первом этапе в этих районах разрешат возобновить работу строительным и промышленным предприятиям.

В то же время Куомо продлил действие карантинных мер на территории остальной части штата до 13 июня. Таким образом, введенные послабления не распространяются на город Нью-Йорк. При этом губернатор отметил, что в случае снижения числа инфицированных в некоторых районах штата могут отменить ряд ограничений раньше указанного срока.

Как указал в четверг Куомо, за минувшие сутки на территории штата от последствий коронавируса умерли 157 человек. Суточная смертность продолжает постепенно снижаться. К настоящему моменту, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс. Всего в США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 85,9 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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