В ВОЗ прокомментировали высылку сотрудников из Бурунди

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление властей Бурунди о том, что четверо ее сотрудников должны покинуть страну. В настоящее время организация выясняет мотивы этого решения, заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"Мы были проинформированы 13 мая о том, что четверо наших коллег из бюро ВОЗ в Бурунди должны покинуть страну. Мы по-прежнему обсуждаем этот вопрос с властями Бурунди, чтобы понять причины данного решения", - сказала она. Официальный представитель подчеркнула, что ВОЗ "остается полностью вовлеченной в оказание технической поддержки Бурунди" в борьбе с коронавирусом, а также в других вопросах здравоохранения.

"Бурунди - важная страна для ВОЗ, мы продолжим с ними работать во всех сферах здравоохранения", - отметила Шаиб. По ее словам, 14 мая сотрудники ВОЗ все еще находились в этой стране, поскольку "для репатриации требуется принять меры". "В условиях ограничений на передвижение выехать из страны нелегко", - заключила она.

Как сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на источник в администрации Бурунди, сотрудники ВОЗ "будут высланы из страны, так как министерство здравоохранения полностью исключает ВОЗ [из решения проблемы коронавируса] и обвиняет ее в недопустимом вмешательстве в этот вопрос".

Месяц назад МИД Бурунди уже начинал подобную процедуру, но она была прервана после переговоров президента страны Пьера Нкурунзизы и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. Правительство Бурунди неоднократно подвергалось критике со стороны медиков и оппозиционных политиков, которые утверждают, что власти замалчивают число случаев заражения коронавирусом в стране.

На 20 мая в стране назначены президентские и парламентские выборы. Хотя Бурунди закрыла границы в связи с распространением коронавируса, другие меры по противодействию пандемии не принимались. С начала избирательной кампании различные политические собрания проходят при большом скоплении людей и без каких-либо усиленных санитарных мер.