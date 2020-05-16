СМИ: во Франции задержали подозреваемого в участии в геноциде в Руанде

ПАРИЖ/ГААГА, 16 мая. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали бизнесмена Фелисьена Кабугу, подозреваемого в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру.

Как указывает телеканал, мужчина, который был задержан возле Парижа, обвиняется в "участии в геноциде, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности".

Отмечается, что в 1994 году бизнесмен владел радиостанцией "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которое вместе с сообщниками использовал для "разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений" против тутси. Кабуга также организовал сбор средств для оказания финансовой и материально-технической помощи отрядам "Интерахамве" (в переводе с киньяруанда - "те, кто работает вместе") для совершения преступлений против тутси.

Как подчеркивает телеканал, Кабуга является "одним из самых разыскиваемых беглецов на планете".

Международный трибунал

Фелисьен Кабуга будет передан Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ), говорится в пресс-релизе инстанции. "Ожидается, что по завершении всех необходимых процедур по французскому законодательству Кабуга будет передан МОМУТ, где предстанет перед судом", - отмечается в документе.

Один из главных организаторов геноцида в Руанде был арестован в ходе сложной скоординированной операции с проведением обысков в ряде мест. Содействие французским властям в проведении расследования оказали МОМУТ, Руанда, ряд стран Европы, США, Европейское полицейское агентство и Интерпол. Международный трибунал по Руанде (МТР) в 1997 году заочно предъявил Кабуге обвинения в таких преступлениях, как геноцид, заговор с целью геноцида, подстрекательство к совершению геноцида, преследование и массовое истребление людей, совершенных в 1994 году против народности тутси в Руанде.

"Арест Фелисьена Кабуги является напоминанием, что ответственные за геноцид могут быть привлечены к ответственности даже спустя 26 лет после совершения преступлений, - подчеркнул прокурор МОМУТ Серж Браммерц. - Конечно, наши первые мысли - о жертвах и выживших в геноциде. Защита их интересов является честью для прокуратуры. А для международного правосудия арест Кабуги является доказательством того, что мы можем добиться успеха, когда нас поддерживает мировое сообщество".

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры.