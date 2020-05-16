Оппозиция потребовала от Зеленского пояснить основания для санкций против Эрмитажа и МГУ

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского предоставить "исчерпывающую информацию", на каком основании введены санкции в отношении российских образовательных и культурных учреждений. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте партии в субботу.

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от офиса президента и лично президента Украины Владимира Зеленского предоставить исчерпывающую информацию о том, на каком основании введены санкции против этих и ряда других организаций", - говорится в заявлении.

В партии пояснили, что хотели бы понять, какую угрозу для Украины представляют российские музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения, а также почему команда Зеленского "так боится культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".

"Очевидно, что рационального, здравого ответа на этот вопрос у Зе-власти (Зеленского и его команды - прим. ТАСС) нет и быть не может. А потому Зеленский должен сказать правду: образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров", - заявили оппозиционеры.

Мнение оппозиционеров

ОПЗЖ считает, что новый санкционный список Украины характеризует украинскую власть как "беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный режим, запустивший на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма".