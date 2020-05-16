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Оппозиция потребовала от Зеленского пояснить основания для санкций против Эрмитажа и МГУ

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пояснили, что хотели бы понять, какую угрозу для Украины представляют российские музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского предоставить "исчерпывающую информацию", на каком основании введены санкции в отношении российских образовательных и культурных учреждений. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте партии в субботу.

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"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от офиса президента и лично президента Украины Владимира Зеленского предоставить исчерпывающую информацию о том, на каком основании введены санкции против этих и ряда других организаций", - говорится в заявлении.

В партии пояснили, что хотели бы понять, какую угрозу для Украины представляют российские музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения, а также почему команда Зеленского "так боится культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".

"Очевидно, что рационального, здравого ответа на этот вопрос у Зе-власти (Зеленского и его команды - прим. ТАСС) нет и быть не может. А потому Зеленский должен сказать правду: образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров", - заявили оппозиционеры.

Мнение оппозиционеров

ОПЗЖ считает, что новый санкционный список Украины характеризует украинскую власть как "беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный режим, запустивший на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма".

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"Когда Зеленский как президент большинства, чтобы удостоиться похвалы [экс-президента Петра] Порошенко, одобряет введение санкций против популярных российских соцсетей, это говорит о малодушии и беспринципности Зеленского. Когда президент Зеленский вводит санкции против российских телеканалов и СМИ, это говорит о паническом, животном страхе власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан, чтобы не допустить плюрализма мнений и ограничить свободу мысли. Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа, о попрании тех ценностей и свобод, которые год назад декларировал Зеленский, завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко", - сказано в заявлении. При этом оппозиционеры предположили, что исключение ряда предпринимателей и компаний из санкционного списка "вряд ли [произошло] без коррупционной составляющей".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский Государственный университет, Русское географическое общество, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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