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Украина передала Грузии обвиняемого в терроризме Цезаря Тохосашвили

Служба безопасности Украины задержала его в Киеве 12 ноября 2019 года

ТБИЛИСИ, 17 мая. /ТАСС/. Украинская сторона передала Грузии гражданина Цезаря Тохосашвили, известного по прозвищу Аль Бара Шишани, который обвиняется на родине в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы Госбезопасности (СГБ) Грузии.

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и разыскивается Интерполом. На основе информации, добытой Службой госбезопасности Грузии и межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосшавили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации", - сказано в сообщении.

В СГБ Грузии утверждают, что Тохосашвили в 2015 году отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что там он стал членом ИГ. Обвиняемый был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как "военный министр" ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии ("Членство и участие в террористической организации"). Данное преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.

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УкраинаГрузия
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