Мэры крупных городов Украины ведут переговоры о создании своей партии

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра (ранее Днепропетровск) Борис Филатов подтвердили, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами. Об этом в воскресенье в эфире телеканала ICTV заявил Кличко.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу", - сказал Кличко. По словам политика, она пока носит условное название "Партия мэров".

Мэр Днепра также подтвердил переговоры о создании новой политической силы. "Я участвую в переговорах - в различных форматах, с различными участниками этих процессов", - отметил Филатов.

По его словам, на Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им.

"Партия местного самоуправления <...>, не мэров, а партия, которая защищает права местного самоуправления", - охарактеризовал глава Днепра новый проект.

Новая партия может появиться перед выборами в местные органы власти, назначенными на 25 октября 2020 года.

Ранее звучавшие обещания

В то же время в марте Кличко анонсировал перезапуск созданной им партии "Удар", причем под тем же названием. Политик заявлял, что политическая сила намеревается принять участие в тех регионах, где у нее хорошие позиции.

Несколько лет Кличко был формальным лидером "Блока Петра Порошенко - Солидарности". Он возглавил его в 2015 году, когда "Удар" фактически прекратил свое существование, влившись в "БПП-Солидарность". В мае 2019 года "Солидарность" сменила название на "Европейскую солидарность" и избрала своим лидером уже непосредственно экс-президента Петра Порошенко.

На парламентские выборы в 2019 году "Удар" пошел отдельно от "Европейской солидарности", выставив меньше 20 кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, а список на общегосударственный округ даже не подавал. Однако ни один из кандидатов не прошел в Верховную раду.