Защита экс-президента Армении обжаловала решение суда оставить Кочаряна под арестом

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Адвокатская команда бывшего президента Армении Роберта Кочаряна приняла решение подать апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции Еревана с требованием освободить бывшего главу страны из-под стражи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе защиты Кочаряна.

"Адвокатская команда второго президента Армении Кочаряна получила все документы касательно решения суда общей юрисдикции об отклонении ходатайства по изменению меры пресечения ее подзащитного. Сторона защиты не согласна с решением суда и подала апелляционную жалобу с требованием освободить Кочаряна", - отмечается в сообщении.

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании 13 мая отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставил его под арестом.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.