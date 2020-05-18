Первые в Европе: почему премьер-министр Словении заявил о победе над коронавирусом

История успеха До начала марта в Словении практически не уделяли особенного внимания пандемии, но ситуация быстро изменилась после вспышки инфекции в соседней Италии. Власти начали борьбу с заболеванием, перекрыв границы и приступив к введению карантинных ограничений. Это не помогло справиться с резким ростом числа инфицированных, многие из которых заразились на итальянских горнолыжных курортах. В результате правительство ужесточило режим карантина, ограничив выход граждан из дома вопросами первой необходимости.

В Словении вновь заработала большая часть сферы услуг, жители республики опять могут видеться с друзьями на уличных верандах кафе и баров, стали возможными поездки на курорты республики. Убедившись в работе новой стратегии, предусматривающей постепенный возврат к нормальному функционированию экономики с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, премьер-министр Словении Янез Янша 15 мая заявил об окончании эпидемии коронавируса.

В разгар эпидемии коронавируса в Словении сменилась власть: 13 марта парламент утвердил состав нового правительства, немедленно приступившего к работе. Вспышка инфекции стала шансом для нового премьера продемонстрировать избирателям свою эффективность, которым он не преминул воспользоваться. Янез Янша усилил координацию между ведомствами в борьбе с дальнейшим распространением вируса, презентуя деятельность кабинета министров на ежедневных пресс-конференциях. К информационной кампании подключили центральные СМИ и словенских знаменитостей, призывавших людей не покидать свои дома ради здоровья сограждан.



Жесткие меры помогли избежать коллапса системы здравоохранения страны и дали время властям развернуть дополнительные места в больницах при помощи медицинского оборудования, закупленного за рубежом. Параллельно с ограничениями правительство начало реализовывать масштабную программу помощи людям, потерявшим доходы из-за карантина. Прямые выплаты уязвимым категориям населения (денежные надбавки получили студенты, безработные, пенсионеры, самозанятые и многодетные семьи) увеличили рейтинг правящей Словенской демократической партии.



После месяца карантинных ограничений в середине апреля ситуация стала улучшаться, что позволило правительству ободрить жителей возможностью постепенного снятия ограничений. Карантин исчез так же внезапно, как и появился, — начиная с 20 апреля власти стали ежедневно анонсировать его ослабление в тех или иных аспектах. Вскоре вновь стали возможными поездки по стране, походы в бары и рестораны, работа многих предприятий сфер услуг.

Революция на двух колесах



Заявление премьера фактически лишь закрепило сложившуюся ситуацию — к середине мая большинство жителей страны уже вернулись к прежнему ритму жизни. Несмотря на это, оно стало сюрпризом для эпидемиологов, настаивавших на более осторожном подходе к прекращению карантина. Это дало повод оппозиции обвинить главу кабинета министров в использовании ситуации в политических целях и позиционировании себя как лидера, единолично обеспечившего быстрый выход из вызванного пандемией кризиса.

Еще одним поводом для критики стали закупки защитных средств, осуществлявшиеся новыми властями в экстренном режиме. Большая часть подрядов реализовывалась через фирмы-посредники, власти мотивировали это мерами безопасности на случай недобросовестности поставщиков, требовавших 100-процентной предоплаты поставок. В оппозиционных партиях усмотрели в этом признаки коррупции.

Общественное напряжение вылилось в уличные митинги, начало которым положили протесты против карантинных ограничений. Для обхода запрета на проведение массовых акций демонстрантов призвали прибыть к стенам национального парламента на велосипедах — организаторы мероприятия воспользовались лазейкой в законодательстве, разрешающей жителям страны велосипедные прогулки с соблюдением социальной дистанции во время карантина. С тех пор в Любляне возникла традиция еженедельных пятничных акций с лозунгами отставки правительства, которые быстро поддержали некоторые оппозиционные партии, входившие в прежнюю правящую коалицию ("Список Марьяна Шареца", "Социальные демократы").



Несмотря на массовый характер протестов, в текущий момент положение правительства остается достаточно стабильным. Оно обладает уверенным парламентским большинством, а большая часть членов правящей коалиции не заинтересована в досрочных парламентских выборах. Кроме того, быстрое окончание карантина играет на руку властям, сумевшим предотвратить реализацию "итальянского сценария" с большим числом жертв на территории страны.



Конец эпидемии?



После снятия психологического напряжения, возникшего из-за режима жесткого карантина, второй задачей правительства стало восстановление национальной экономики. После официального прекращения действия режима эпидемии Словения открыла свои границы для жителей других стран ЕС. С понедельника вновь могут работать малые отели, власти ведут переговоры с руководством соседних стран о прибытии на словенские курорты зарубежных туристов.