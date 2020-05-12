Трое в лодке. Как страны Балтии выходят из режима изоляции

Евгений Антонов — о том, как Латвия, Литва и Эстония справляются с коронавирусом

Описание Парк в латвийском городе Огре после смягчения карантинных ограничений, 5 мая © EPA-EFE/TOMS KALNINS

Жизнь в странах Балтии постепенно приходит к докоронавирусной норме: открываются церкви и спортивные площадки, магазины и кафе, взаимно открываются границы трех государств. Полностью отменять карантинные ограничения власти не спешат, чтобы внезапная вспышка заболевания не перечеркнула все усилия последних месяцев. По совету врачей В конце апреля латвийский премьер Кришьянис Кариньш сформулировал секрет успеха борьбы с коронавирусом так: "Мы с самого начала следуем мнению эпидемиологов, — сказал он британской газете The Telegraph. — Именно они дают нам советы, и мы их слушаем". Первые случаи заражения в странах Балтии пришлись на конец февраля — начало марта, когда коронавирус уже охватил Италию. Шокирующие кадры из Ломбардии наглядно демонстрировали, насколько трагическими могут быть последствия распространения нового вируса. Литва ввела режим чрезвычайного положения 26 февраля, за два дня до того, как в стране появился первый инфицированный, а 16 марта объявила карантин. 13 марта аналогичные меры приняли Латвия и Эстония.

Описание Медицинский работник рядом с санитарной палаткой для проверки людей на наличие COVID-19 в Риге, 20 марта © EPA-EFE/Toms Kalnins

Характер ограничений от страны к стране почти не отличался: запрет на публичные собрания, перевод школьников и студентов на домашнее обучение, закрытые культурные заведения и отмена спортивных состязаний, запрет на посещение больниц и домов престарелых, введение пограничного контроля. Правительства стран Балтии призвали население соблюдать меры социального дистанцирования по формуле "2+2" — не собираться компанией более чем из двух человек, при этом держась на расстоянии не менее двух метров от остальных. Как шутили по этому поводу в Латвии, местных жителей в требованиях властей удивило лишь одно — зачем подходить к другим людям настолько близко. Сложная подача Даже оперативно введенный карантин не избавил страны Балтии от всех проблем. Наиболее острая ситуация сложилась в Эстонии. В начале марта на острове Сааремаа прошли два волейбольных матча, в которых местная команда принимала клуб из Милана. Гости уверенно победили, а после их отъезда на острове возникла самая мощная в Эстонии вспышка вызванного коронавирусом заболевания.

Описание Силы обороны Эстонии разворачивают полевой госпиталь на острове Сааремаа, 30 марта © MARGUS ANSU/TARTU POSTIMEES/Scanpix Baltics/Reuters

Медицинский руководитель чрезвычайного положения в Эстонии Аркадий Попов говорил, что из каждых десяти пациентов на Сааремаа, которые обращались в марте за экстренной медицинской помощью, семь-восемь были заражены коронавирусом. Правительство закрыло остров для жителей других частей страны, ввело на нем жесткий карантин и развернуло армейский полевой госпиталь. О том, что кризис на Сааремаа преодолен, премьер-министр страны Юри Ратас объявил лишь 8 мая.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С серьезными трудностями балтийские страны столкнулись также, организуя возвращение своих жителей из-за рубежа. В середине марта, когда границы внутри ЕС еще не были закрыты, Польша пообещала пропустить через свою территорию из Германии автомобили с жителями Латвии и Эстонии, но в последний момент неожиданно отказалась это делать. На границе Германии и Польши образовалась очередь из автотранспорта длиною около 40 км, в которой несколько суток стояли желающие попасть домой жители балтийских стран. Вызволить людей удалось только с помощью парома, который отправился из Риги в немецкий порт Засниц, подобрал там застрявших жителей стран Балтии и доставил на родину. Работа на опережение Несмотря на все сложности, с максимальных показателей конца марта количество зараженных в странах Балтии неуклонно снижалось, дойдя к началу мая менее чем до десяти случаев в день. Латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков уверен, что это не случайность. "Мы не ждали, пока заболеваемость поднимется, а действовали на опережение, — сказал он в интервью Латвийскому радио. — В странах, где ограничения ввели с опозданием, когда распространение было уже широко, как в Италии, картина совсем иная".

На эту тему Борьба с вирусом: Швеция идет своим путем, несмотря на критику соседей

В конечном итоге из всех балтийских стран именно в Эстонии оказалось больше всего случаев заболевания — почти 2 тыс. зараженных, более 60 умерших. Самое благополучное положение у Латвии — до 1 тыс. инфицированных и менее 20 жертв. По количеству проведенных тестов балтийских соседей существенно опережает Литва — к настоящему моменту здесь протестировали 184 тыс. человек, больше чем в Латвии и Эстонии, вместе взятых. В середине апреля в Литве начали открывать магазины, в мае правительство Эстонии выступило с планом постепенного смягчения карантинных мер. 15 мая страны Балтии первыми в Европе возобновляют безвизовые поездки для своих жителей. Президент Литвы Гитанас Науседа тем не менее призывает жителей этим летом заграничные отпуска не планировать. "Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве — у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это, — заявил он. — Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится". Медленный ответ Внутри самих балтийских государств мнения об эффективности работы властей в кризисных условиях разнятся. Эстонская оппозиция упрекает правительство в том, что, ослабляя карантинные меры, оно действует непоследовательно.

"Почему открываются музеи, но закрыты кинотеатры и запрещены культурные мероприятия? — удивляется лидер партии "Эстония 200" Кристина Каллас в интервью порталу Э-эр-эр. — Люди читают новости о том, что у нас вчера было двое заболевших, а сегодня семь, и не понимают, почему они не могут сходить в спортзал". Депутат латвийского Сейма (парламента) от социал-демократической партии "Согласие" Вячеслав Домбровский, в свою очередь, говорит, что руководство Латвии слишком медлит со снятием ограничительных мер. "Для экономики крайне деструктивна неопределенность, — написал он в своем Facebook. — Как долго продлится социальное дистанцирование и связанные с ним ограничения? Какие ограничения, когда и при каких условиях будут сняты? Десяткам тысяч предприятий крайне важно иметь хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы". Возвращение к жизни Чтобы поддержать экономику на плаву, правительства балтийских стран в рамках антикризисных мер выделяют пострадавшим от кризиса предприятиям малого и среднего бизнеса средства на выплату зарплат сотрудникам, крупным — государственную помощь (так, правительство Латвии в мае сообщило, что вложит €250 млн в основной капитал национального авиаперевозчика AirBaltic, который ранее уже сократил 700 своих сотрудников).