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Суд Киева допросит Порошенко и Яценюка по делу о госизмене Януковича

Следующее заседание назначено на 15 июня

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева второй раз допросит бывших президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка по делу Виктора Януковича, в котором он признан виновным в госизмене. Об этом решении суда сообщил в понедельник адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

"Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Арсения Яценюка и Петра Порошенко", - написал он в Facebook.

опрос будет проведен в рамках рассмотрения апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене. Следующее заседание, уточнил Сердюк, назначено на 15 июня.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд оправдал его по ключевому пункту обвинения - потеря Крыма. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Суд Киева в 2018 году в ходе рассмотрения дела о госизмене Януковича допросил в качестве свидетелей действующего в то время президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Допрос Порошенко состоялся в режиме видеоконференции и длился около часа. Он уклонялся от ответов на неудобные вопросы, а суд, по словам адвокатов Януковича, ему помогал в этом. В итоге судья по делу прервал допрос Порошенко, не дав возможность адвокатам задать все вопросы. Защита тогда заявила о намерении ходатайствовать о его повторном допросе.

Экс-премьер Яценюк в ходе своего допроса тоже избегал прямых ответов на ряд вопросов защиты Януковича. В частности, он не смог ответить, на основании какого именно положения Конституции Украины Янукович был отстранен от должности президента в феврале 2014 года. Защита Януковича ранее неоднократно заявляла, что принятое Радой постановления о "самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента" является антиконституционным.

В новость внесена правка (13:30 мск) - передается с уточнением даты в третьем абзаце -15 июня

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЯценюк, Арсений Петрович
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