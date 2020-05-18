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Молдавский суд пересмотрит дело банкира Платона

Генеральная прокуратура Молдавии пришла к выводу, что Вячеслава Платона незаконно осудили на 19 лет тюрьмы по обвинению в причастности к хищению из банков страны

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии пришла к выводу, что банкир Вячеслав Платон был незаконно осужден на 19 лет тюрьмы по обвинению в причастности к хищению из банков страны, его дело будет пересмотрено. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник генпрокурор республики Александр Стояногло.

"Прокуратура изучила факты, которые раньше намеренно игнорировали, и пришла к выводу, что дело было сфальсифицировано. Его заново рассмотрят в справедливом судебном процессе, который покажет, кто стоял за этой фальсификацией", - сказал Стояногло. Он пояснил, что "обвинение против Платона строилось на искаженных показаниях бизнесмена Илана Шора", осужденного в 2017 году к 7,5 года тюрьмы по делу о хищении из банков.

На пресс-конференции в понедельник генпрокурор также выдвинул против бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка обвинение в причастности к организации вывода €1 млрд из банковской системы страны.

Платон в августе 2017 года был приговорен молдавским судом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Платон утверждает, что лайнер за ним отправил его бывший деловой партнер Плахотнюк. По его словам, оперативность экстрадиции связана с тем, что молдавскому олигарху оказал услугу бывший президент Украины Петр Порошенко.

Генпрокуратура Молдавии отказала России и Украине в экстрадиции Платона. В декабре прошлого года украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заявил об отмене решения об экстрадиции Платона и попросил молдавских коллег вернуть его в Киев. Со своей стороны Генпрокуратура РФ направила в Кишинев запрос об экстрадиции Платона, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за совершенные на территории страны тяжкие преступления. Основанием для этого стало решение Тверского суда Москвы, который в августе прошлого года выдал санкцию на заочный арест предпринимателя. В России Платона и Плахотнюка обвиняют в организации преступной схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей.

После произошедшей в июне прошлого года смены власти в Молдавии Плахотнюк бежал из страны. В Кишиневе объявили его в международный розыск, а США включили в санкционный список.

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