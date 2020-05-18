Лондон выступает за анализ глобальных мер по борьбе с коронавирусом по завершении пандемии

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания выступает за анализ действий мирового сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, но лишь после того, как распространение инфекции получится остановить. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая в понедельник по видеосвязи на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Конечно, как и с любой чрезвычайной ситуацией, будут уроки, которые необходимо извлечь из [пандемии] коронавируса, не только для ВОЗ, но и в рамках более широкой международной системы и для всех стран-членов [ВОЗ]. Так что мы поддерживаем необходимость анализа глобальных ответных действий в подходящий момент", - сказал Хэнкок. "У всех нас есть коллективная ответственность, но сейчас мы все должны быть сфокусированы на борьбе против вируса, и, конечно, вакцина будет нашим лучшим оружием в этой борьбе", - добавил он.

Сессия ВОЗ открылась в Женеве в условиях беспрецедентного давления, оказываемого на всемирную организацию со стороны США. Вашингтон 14 апреля заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". 16 мая Трамп сообщил в Twitter, что окончательное решение о возможном возобновлении выплат еще не принято, однако если это и случится, то США будут платить 10% суммы, которую платили прежде. Эта сумма составляла, по разным оценкам, от $400 до $500 млн в год.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 15 мая, что на ассамблее его страна совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий ВОЗ. В свою очередь, Китай и Россия осудили нападки на ВОЗ в связи с пандемией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По последней официальной статистике Лондона, число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 243 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 34,6 тыс.