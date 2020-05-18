{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Лондон выступает за анализ глобальных мер по борьбе с коронавирусом по завершении пандемии

Вакцина будет лучшим оружием, отметил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания выступает за анализ действий мирового сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, но лишь после того, как распространение инфекции получится остановить. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая в понедельник по видеосвязи на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Конечно, как и с любой чрезвычайной ситуацией, будут уроки, которые необходимо извлечь из [пандемии] коронавируса, не только для ВОЗ, но и в рамках более широкой международной системы и для всех стран-членов [ВОЗ]. Так что мы поддерживаем необходимость анализа глобальных ответных действий в подходящий момент", - сказал Хэнкок. "У всех нас есть коллективная ответственность, но сейчас мы все должны быть сфокусированы на борьбе против вируса, и, конечно, вакцина будет нашим лучшим оружием в этой борьбе", - добавил он.

Сессия ВОЗ открылась в Женеве в условиях беспрецедентного давления, оказываемого на всемирную организацию со стороны США. Вашингтон 14 апреля заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". 16 мая Трамп сообщил в Twitter, что окончательное решение о возможном возобновлении выплат еще не принято, однако если это и случится, то США будут платить 10% суммы, которую платили прежде. Эта сумма составляла, по разным оценкам, от $400 до $500 млн в год.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 15 мая, что на ассамблее его страна совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий ВОЗ. В свою очередь, Китай и Россия осудили нападки на ВОЗ в связи с пандемией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По последней официальной статистике Лондона, число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 243 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 34,6 тыс.

Теги
ЯпонияСШАВеликобританияРоссияКитайАбэ, СиндзоТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минюст США подтвердил связь "Аль-Каиды" с убийцей троих человек на авиабазе ВМС во Флориде
В декабре саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани убил троих на территории авиабазы Пенсакола
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС