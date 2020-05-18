Танзания полностью открыла воздушное пространство для международных рейсов

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Танзании сняли все ограничения на международные пассажирские авиаперевозки, что позволяет многочисленным авиакомпаниям возобновить полеты в танзанийские города. Об этом объявил в понедельник министр общественных работ, транспорта и коммуникаций Айзек Камвелве.

Решение об открытии воздушного пространства Танзании вступает в силу немедленно, приводит его слова агентство "Синьхуа". Министр подчеркнул, что нынешнее решение принято после того, как в минувшее воскресенье президент страны Джон Магуфули отметил, что количество инфицированных новым коронавирусом в стране снижается.

Принадлежащая государству авиакомпания Air Tanzania уже получила указание возобновить свои рейсы в различные страны мира. Международные полеты были прекращены в воздушном пространстве Танзании 12 апреля в связи с пандемией коронавируса нового типа. Однако в конце апреля власти разрешили полеты в гуманитарных целях, а также полеты самолетов с группами бизнесменов.

На текущий день в Танзании выявлено 509 инфицированных коронавирусом, 21 пациент умер, выздоровели 167 человек.