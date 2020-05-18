Меркель заявила, что некоторые силы за пределами и внутри ЕС не хотят видеть его сильным

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что определенные силы как внутри, так и за пределами Европы, в условиях пандемии хотели бы внести раскол в ЕС.

"Разумеется, есть силы за пределами Европы, которые не хотят видеть ЕС сильным. Мы сталкиваемся с этим каждый день, когда нас противопоставляют друг другу - посредством определенных цифровых механизмов, в соцсетях", - сказала Меркель в понедельник на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"И есть также внутри Европы люди, которые говорят: "Мы не хотим сильной Европы, мы видим наше будущее в национальных государствах", - указала она.

"Поэтому время таких кризисов - это время борьбы, можно так сказать", - добавила канцлер. По ее словам, "Германия и Франция здесь вступаются за европейскую идею". Меркель не уточнила, какие силы она имеет в виду.

Ранее в понедельник представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заметила, что правительство понимает критику и дискуссии вокруг мер, принимаемых властями в связи с пандемией коронавируса, но не приемлет дезинформации и распространения, в том числе в соцсетях, ложной информации. "Нет места экстремистским взглядам, ложной информации, дезориентирующим сообщениям, откуда бы они ни поступали", - сказала она. "Тот, кто сознательно распространяет ложную информацию о пандемии коронавируса, хочет внести раскол и столкнуть людей друг с другом", - отметила Деммер.