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Палестино-израильский конфликт

В ЕС заявили, что Израиль должен отказаться от аннексии палестинских территорий

Подчеркивается, что Евросоюз не примет одностороннего изменения границ

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза убеждены, что властям Израиля следует отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник вечером в Брюсселе.

"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории, что противоречило бы международному праву", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС не согласится с изменением границ в случае отсутствия обоюдной договоренности между израильтянами и палестинцами.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений. Такую позицию он изложил, представляя в Кнессете (парламенте) созданное им по итогам выборов 2 марта правительство.

Кабинет министров был сформирован на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Премьерами в соответствии с документом будут поочередно по 18 месяцев Нетаньяху и Ганц. Соглашение между политиками позволяет главе правительства начать осуществлять после 1 июля шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега Иордана в соответствии с планом президента США Дональда Трампа.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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