Трамп рассматривал возможность сократить объем финансирования ВОЗ до $40 млн

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Власти США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $40 млн в связи с тем, что не были довольны ее шагами в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, почему он не выступил в понедельник на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в режиме видеоконференции. "Я решил не выступать сегодня (в понедельник - прим. ТАСС). Я выступлю с заявлением [по ВОЗ] в ближайшее время. США платят им $450 млн в год. Китай платит им $38 млн в год. Они марионетки Китая", - утверждал президент.

Он указал, что рассматривал возможность платить ВОЗ 40 млн долларов - примерно столько же, сколько и КНР. "Но некоторые посчитали, что это слишком", - добавил глава Белого дома, вновь подвергнув критике работу организации в рамках борьбы с коронавирусом. Он отметил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Во время беседы с журналистами американский лидер в очередной раз попросил одного из них снять медицинскую маску в связи с тем, что плохо расслышал вопрос.

Выступая на открытии 73-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения, американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар утверждал, что ВОЗ не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сотрудники вашингтонской администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое американский лидер вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай. Президент заявил 14 апреля, что США приостановили перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".