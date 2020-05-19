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Northrop Grumman начинает разработку спутников нового поколения для слежения за ракетами

Стоимость базового контракта на их разработку составила $2,419 млрд

ТАСС, 19 мая. Американская корпорация Northrop Grumman заключила контракт с Министерством обороны США на разработку и критический анализ технического проекта двух спутников нового поколения для отслеживания пусков ракет (Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar Space Vehicles, Next-Gen OPIR PSV), предназначенных для работы на полярных орбитах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны.

"С компанией Northrop Grumman подписано дополнительное соглашение стоимостью $2,375 млрд к базовому контракту на создание первого и второго спутников Next-Gen OPIR PSV. Соглашение добавляет первый этап программы, предполагающий разработку, закупку необходимого летного оборудования в соответствии с методом критического пути и работы по сокращению рисков, которые должны привести к защите технического проекта [аппаратов] в рамках базового контракта", - проинформировали в Минобороны.

Как отметили в Пентагоне, вышеупомянутые работы будут завершены к декабрю 2025 года. "Общая стоимость базового контракта [на разработку Next-Gen OPIR PSV] увеличилась до $2,419 млрд", - добавили в пресс-службе.

Базовый контракт стоимостью $43,5 млн на создание двух спутников Next-Gen OPIR PSV был подписан в июне 2018 года.

В программе Минобороны США по созданию системы спутников нового поколения для слежения за пусками ракет (Next-Gen OPIR) принимают участие две американских компании - корпорация Lockheed Martin и Northrop Grumman. Lockheed Martin создает три спутника для работы на геосинхронных орбитах, а Northrop Grumman - два спутника для работы на орбитах, проходящих через полюса Земли.

Предполагается, что они заменят спутники системы SBIRS (Space Based Infrared Surveillance), также предназначенной для системы слежения за пусками ракет.

Теги
США
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