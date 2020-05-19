Northrop Grumman начинает разработку спутников нового поколения для слежения за ракетами

ТАСС, 19 мая. Американская корпорация Northrop Grumman заключила контракт с Министерством обороны США на разработку и критический анализ технического проекта двух спутников нового поколения для отслеживания пусков ракет (Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar Space Vehicles, Next-Gen OPIR PSV), предназначенных для работы на полярных орбитах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны.

"С компанией Northrop Grumman подписано дополнительное соглашение стоимостью $2,375 млрд к базовому контракту на создание первого и второго спутников Next-Gen OPIR PSV. Соглашение добавляет первый этап программы, предполагающий разработку, закупку необходимого летного оборудования в соответствии с методом критического пути и работы по сокращению рисков, которые должны привести к защите технического проекта [аппаратов] в рамках базового контракта", - проинформировали в Минобороны.

Как отметили в Пентагоне, вышеупомянутые работы будут завершены к декабрю 2025 года. "Общая стоимость базового контракта [на разработку Next-Gen OPIR PSV] увеличилась до $2,419 млрд", - добавили в пресс-службе.

Базовый контракт стоимостью $43,5 млн на создание двух спутников Next-Gen OPIR PSV был подписан в июне 2018 года.

В программе Минобороны США по созданию системы спутников нового поколения для слежения за пусками ракет (Next-Gen OPIR) принимают участие две американских компании - корпорация Lockheed Martin и Northrop Grumman. Lockheed Martin создает три спутника для работы на геосинхронных орбитах, а Northrop Grumman - два спутника для работы на орбитах, проходящих через полюса Земли.

Предполагается, что они заменят спутники системы SBIRS (Space Based Infrared Surveillance), также предназначенной для системы слежения за пусками ракет.