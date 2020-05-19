Украинский суд отменил заочный арест министра времен Януковича

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче. Об этом сообщает ВАКС.

Суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте экс-министра. Обвинению также отказано в избрании меры пресечения в виде содержания его под стражей.

Судья-спикер Апелляционной палаты ВАКС Инна Калугина пояснила, что суд принял такое решение, поскольку Клименко не находится в международном розыске.

"Заочно арестовать подозреваемого можно лишь в случае объявления его в международный розыск", - отметила Калугина.

При этом 10 июня 2019 года прокурор военной прокуратуры вынес постановление об объявлении экс-министра в международный розыск, но, по мнению суда, не предпринял никаких действий для его реализации. Суд не нашел доказательств того, что прокурор обратился с соответствующим запросом о розыске в Интерпол.

ВАКС подчеркивает, что сторона обвинения имеет право повторно обратиться в суд с ходатайством об аресте Клименко после устранения указанных недостатков.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал Клименко в августе 2019 года. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении бюджетными средствами на сумму более 3 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.

Клименко покинул страну зимой 2014 года во время так называемой революции достоинства. Ему инкриминируют организацию предприятий в ряде регионов для растаможивания товаров по значительно заниженной таможенной стоимости, а также организацию схемы по уклонению от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

В 2019 году единственный свидетель по этому делу предприниматель Владислав Дрегер заявил, что все его показания были сфальсифицированы по плану, якобы согласованному с (на то время) военным прокурором Анатолием Матиосом.