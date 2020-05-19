{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинский суд отменил заочный арест министра времен Януковича

Суд принял такое решение, поскольку Александр Клименко не находится в международном розыске

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который занимал пост при президенте Викторе Януковиче. Об этом сообщает ВАКС.

Суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте экс-министра. Обвинению также отказано в избрании меры пресечения в виде содержания его под стражей.

Судья-спикер Апелляционной палаты ВАКС Инна Калугина пояснила, что суд принял такое решение, поскольку Клименко не находится в международном розыске.

"Заочно арестовать подозреваемого можно лишь в случае объявления его в международный розыск", - отметила Калугина.

При этом 10 июня 2019 года прокурор военной прокуратуры вынес постановление об объявлении экс-министра в международный розыск, но, по мнению суда, не предпринял никаких действий для его реализации. Суд не нашел доказательств того, что прокурор обратился с соответствующим запросом о розыске в Интерпол.

ВАКС подчеркивает, что сторона обвинения имеет право повторно обратиться в суд с ходатайством об аресте Клименко после устранения указанных недостатков.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал Клименко в августе 2019 года. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении бюджетными средствами на сумму более 3 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.

Клименко покинул страну зимой 2014 года во время так называемой революции достоинства. Ему инкриминируют организацию предприятий в ряде регионов для растаможивания товаров по значительно заниженной таможенной стоимости, а также организацию схемы по уклонению от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

В 2019 году единственный свидетель по этому делу предприниматель Владислав Дрегер заявил, что все его показания были сфальсифицированы по плану, якобы согласованному с (на то время) военным прокурором Анатолием Матиосом.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Рада доработает закон о СМИ, запрещающий популяризацию России и советского руководства
Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики для Александр Ткаченко пообещал, что в документе учтут замечания и предложения экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций индустрии СМИ и общественных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС