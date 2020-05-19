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Трамп: США направляют ИВЛ странам ради спасения жизней, а не из политических соображений

По словам главы Белого дома, США поступают "необычные звонки" с просьбой о содействии из тех стран, которые бы в обычной ситуации не обратились

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют другим странам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ради спасения жизней, а не из политических соображений. Об этом заявил во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Нет, я не стремлюсь [использовать] это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, намерен ли он использовать такие поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных частях мира.

"Если мы можем спасти жизни в других странах, то это хорошее дело. Мы лишь стремимся спасти жизни, - продолжил он. - Возможно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но это не является целью. Есть страны, у которых нет аппаратов и возможностей их производить. Мы направляем сотни, даже тысячи аппаратов".

По словам главы Белого дома, США поступают "необычные звонки" с просьбой о содействии из тех стран, которые бы в обычной ситуации не обратились.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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