Байден одержал победу на первичных выборах в Орегоне

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства, одержал победу на состоявшихся во вторник первичных выборах (праймериз) в штате Орегон. Такие оценки представила газета The New York Times .

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Голосование в штате было проведено по почте. Избиратели должны были прислать бюллетени к 20:00 по времени Западного побережья США (6:00 мск). На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 61 делегата.

Согласно приведенным газетой данным обработки 64% бюллетеней, Байден получил около 70,7% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 18,3% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 489 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты уже в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп, также победивший в Орегоне, уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.