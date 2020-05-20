Польша обновила стратегию национальной безопасности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Польша приняла обновленную стратегию национальной безопасности. Данный документ был опубликован на сайте Бюро национальной безопасности страны 12 мая.

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленную стратегию в тот же день. В тексте документа Россия названа главной угрозой Варшаве. "Российская Федерация активно развивает наступательные возможности, в том числе, на западном стратегическом направлении, расширяет, среди всего прочего, систему преграждения доступа/блокирования зоны в регионе Балтийского моря, в том числе, в Калининградской области, а также проводит крупномасштабные военные учения на основе сценариев, предполагающих конфликт с членами Североатлантического альянса, быстрое развертывание крупных соединений и даже применение ядерного оружия," - говорится в документе.

Как отмечается в стратегии, ключевым фактором национальной безопасности Польши является интеграция страны в трансатлантические и европейские структуры, а также развитие двусторонних и региональных отношений с ключевыми партнерами. "Стратегические соперничество между США, Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией является важным явлением, оказывающим влияние на всю систему международных отношений," - говорится в документе.

Польше необходимо обеспечить безопасность в энергетической сфере, подчеркивается в стратегии. "Российская нефтегазовая продукция доминирует на рынках Польши и других государств регионов Центральной Европы и Балканского полуострова. Новые проекты, в частности, "Северный поток-2" усилят зависимость государств этих регионов от средств перемещения энергии, расположенных к востоку, повышая, таким образом, возможность задействования избирательных поставок газа в качестве инструмента политического давления", - говорится в стратегии.

В соответствии с документом, модернизация Вооруженных сил Польши определяется задачей увеличения оборонного финансирования страны до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2024 году. "[Предполагается] создать национальную интегрированную систему ситуационной осведомленности, состоящую и различных систем разведки, связи, управления и контроля, включая спутники дистанционного зондирования Земли и беспилотные летательные аппараты, функционирующие в составе сетецентрических структур с полной криптографической защитой. [Предполагается] создание национальной системы спутниковой связи", - говорится в стратегии.

Документ также предполагает усиление возможностей польской армии по нанесению высокоточных ударов на дальних дистанциях, а также противотанковой и противовоздушной обороны.