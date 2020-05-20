Зеленский заявил, что полностью отличается от Порошенко

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кардинально отличается от своего предшественника Петра Порошенко как человеческими качествами, так и действиями на посту главы государства.

"Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко - физиологически и как президент. Я честный и порядочный человек, который действительно болеет за свою страну", - сказал он на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания на посту президента.

Зеленский добавил, что, возможно, "не так хорошо общается на украинском языке, как президент Порошенко, но уважает свою страну, граждан и государственный язык".

Вместе с тем Зеленский назвал нормальным тот факт, что его партия и партия Порошенко "Европейская солидарность" вместе голосовали в Верховной раде за проект закона о банковской деятельности, который является условием для получения транша МВФ. "Господин Порошенко голосовал за банковские законы и правильно делал. Банковский закон был нужен, чтобы мы получили деньги от МВФ", - сказал он, отвечая на вопрос схожести политического курса Зеленского и Порошенко.