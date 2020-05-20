Зеленский допустил смягчение норм закона о люстрации украинских чиновников

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Нормы закона о люстрации, который временно запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах власти на Украине, следует смягчить. Об этом в среду на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть решение Европейского суда, есть решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию", - сказал глава государства.

Вместе с тем, по его мнению, некоторые чиновники, работавшие во времена Януковича, уволены несправедливо. "Это нужно откорректировать", - добавил Зеленский.

Закон о люстрации на Украине вступил в силу в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в его окружении стали заявлять, что данный закон "некачественный" и неконституционный.

Европейский суд по правам человека в октябре 2019 года признал, что увольнение украинских государственных служащих на основании закона о люстрации нарушило их права. Он признал, что власти Украины нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека.