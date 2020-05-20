Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров Группы семи (G7) в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующее заявление американский лидер разместил в среду в своем Twitter.

"Сейчас, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить [проведение саммита] G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде, - написал хозяин Белого дома. - Другие участники также начинают возвращение (отказ от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС). Это было бы замечательным символом для всех - нормализация"! 20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.