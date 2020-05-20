Президента Румынии оштрафовали за дискриминацию венгерского меньшинства

БУХАРЕСТ, 20 мая. /ТАСС/. Национальный совет по борьбе с дискриминацией (НСБД) постановил в среду наложить штраф в размере 5 тысяч леев (€1 042) на президента Румынии Клауса Йоханниса "за дискриминацию и нарушение права на достоинство по принципу этнической/национальной принадлежности". Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Это решение принято в связи с высказываниями главы румынского государства о законопроекте, касающемся автономии так называемого Секуйского края. 29 апреля после того, как стало известно, что Палата депутатов приняла без обсуждения законопроект о предоставлении автономии Секуйскому краю, так как срок его рассмотрения истек, Йоханнис обрушился с критикой на оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП), депутаты которой составляют большинство в нижней палате парламента. Он заявил, что СДП хочет "отдать Трансильванию венграм", и задал социал-демократам риторический вопрос: "Что вам пообещал лидер из Будапешта Виктор Орбан в обмен на это соглашение?" В тот же день Сенат (высшая палата) парламента Румынии окончательно отклонил законопроект.

Высказывания президента вызвали критику. В частности, глава Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен заявил, что президент "разрушил идею рационального политического диалога, издевался над венгерским языком и заклеймил венгерское меньшинство в Румынии". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что "не слышал подобные фразы в Румынии даже в самые смутные антидемократические периоды", и призвал к спокойствию в ожидании прояснения ситуации. Позднее Йоханнис сказал, что у него "нет проблем с лицами венгерской национальности, а только с политиками, в особенности с политиками из СДП".

После решения о штрафе президентская администрация распространила сообщение, в котором указывается, что "с учетом того, что решение совета является глубоко политическим, президент Румынии обжалует это решение в компетентной инстанции".

"Национальный совет по борьбе с дискриминацией - автономная государственная администрация, находящаяся под контролем парламента, которая работает в области дискриминации, - отмечается на сайте НСБД. - Совет является гарантом уважения и применения принципа недискриминации в соответствии с действующим внутренним законодательством и международными документами, подписанными Румынией".

Секуи или секлеры - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Секуи, проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше, уже в течение продолжительного времени требуют автономии, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживает примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% населения страны.