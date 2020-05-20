Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства во внутренние дела

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. МИД Украины выразил протест в связи с принятием 20 мая Народным собранием Болгарии декларации об административно-территориальной реформе на Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества. С соответствующим заявлением украинское внешнеполитическое ведомство выступило в среду.

Кабмин Украины планирует административную реформу, которая предполагает разделение Болградского района Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством. По неофициальным данным, в Болгадском районе проживает 250-300 тыс. этнических болгар.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении МИД, распространенном его пресс-службой.

Ранее в среду болгарские депутаты призвали свое правительство принять все возможные меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе. Предлагается провести межправительственное совещание для соблюдения административного единства болгарского меньшинства в соответствии с двусторонними соглашениями, гарантирующими жителям района образование на болгарском языке.

В Киеве отмечают, что утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными. В ведомстве также сообщили, что вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины. "Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", - подытожили в МИД.