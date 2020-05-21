В Белоруссии начинается сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Инициативные группы 15 претендентов на пост президента Белоруссии в четверг начинают сбор подписей в их поддержку для выдвижения кандидатами на намеченных на 9 августа выборах. Как сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, "в соответствии с календарным планом по подготовке и проведению выборов, сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты продлится до 19 июня".

Инициативная группа в составе не менее 100 человек должна собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Некоторые политики в Белоруссии считают такую планку завышенной, но изменить ее возможно только путем конституционного референдума, пояснила на прошедшем 20 мая заседании ЦИК ее председатель Лидия Ермошина. Наибольшие шансы для сбора необходимого количества подписей имеют претенденты с самыми многочисленными инициативными группами. По этому показателю лидирует группа действующего президента Александра Лукашенко, состоящая из более чем 11 тыс. человек. На втором месте - почти 9 тыс. человек - команда экс-главы правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Ряд претендентов смогли привлечь в свои группы чуть более 100 человек.

Сборщики в масках

Из-за пандемии ЦИК обязал членов инициативных групп быть в масках и перчатках во время сбора подписей. Игнорирование этого требования может повлечь санкции в отношении потенциального кандидата вплоть до отказа ему в регистрации.

На президентских выборах в 2015 году были поданы заявления на регистрацию 15 инициативных групп. После рассмотрения документов ЦИК зарегистрировал восемь таких групп, из которых только четырем удалось собрать необходимые 100 тыс. подписей.

Процедура сбора подписей

Избиратель имеет право только один раз подписаться в поддержку претендента на пост президента. Не допускается участие администрации организации в сборе подписей, принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи. Нарушение этих требований может быть основанием для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации кандидата в президенты. В ЦИК напомнили, что сбор подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования. Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, где подобные акции не запрещены.

Координаторы инициативных групп должны будут не позднее 19 июня сдать подписные листы в избирательные комиссии для проверки их достоверности. Проверке подлежит не менее 20% подписей избирателей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию. Не позднее 29 июня районные и городские комиссии должны будут представить в областные и столичную комиссии протоколы об установлении числа избирателей, поставивших подписи. Не позднее 4 июля данные о сборе подписей должны быть поданы в ЦИК.

Претенденты

На регистрацию инициативных групп было подано 55 заявлений. ЦИК зарегистрировал группы Лукашенко, депутата парламента, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, фермера Юрий Ганцевича, пенсионера Владимира Непомнящих, предпринимателя Натальи Кисель. К сбору подписей также допущены группы Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольги Ковальковой, экс-депутата парламента Анны Канопацкой, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева, временно неработающей Светланы Тихановской. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы мастера перманентного макияжа и татуировки Александра Таболича, председателя движения "За свободу" Юрия Губаревича и исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Самым молодым участником президентской кампании является Черечень, которому 8 мая исполнилось 35 лет. Только при достижении этого возраста гражданин Белоруссии имеет право баллотироваться на высший государственный пост. Лукашенко баллотируется на пост президента в шестой раз.

ЦИК отказала в регистрации 40 инициативным группам. Основной причиной отказа стало нарушение порядка подачи документов на регистрацию, принципа добровольности при формировании составов групп.

Кандидатов будут регистрировать с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, основной день голосования - 9 августа.