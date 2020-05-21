Власти Иордании вводят комендантский час с 22 по 25 мая

ТАСС, 21 мая. Подданные Иордании встретят мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий собой окончание поста в месяц рамадан, на домашнем карантине, без посещений мечетей и народных гуляний. Об этом сообщил в среду в Аммане госминистр информации Амджад Адайле.

"Антикризисный штаб при правительстве Хашимитского Королевства вводит комендантский час с 22 по 25 мая из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом", - процитировало его агентство Petra. По словам госминистра, в четверг продовольственные магазины и рынки будут работать до 23:00, чтобы жители успели запастись продуктами на предстоящие выходные и праздник разговения, отмечаемый 24 мая.

"Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы избежать многолюдных собраний и общения", - пояснил Адайле.

Госминистр предупредил, что нарушителей карантинного режима ждут крупные штрафы, а их личный автотранспорт будет конфискован на 30 дней. Он сообщил, что в понедельник власти в случае улучшения ситуации примут решение об ослаблении ограничений и сообщат о графике работы госучреждений на ближайшие дни.

Комендантский час был введен в Иордании 21 марта, спустя месяц в Аммане и других городах постепенно заработала сфера торговли и услуг, транспорт и промышленные предприятия. Послабления не коснулись школ и институтов, в которых с середины марта были прерваны занятия.

В последние дни в королевстве вновь наметилась тенденция к росту числа инфицированных. В среду, как заявил министр здравоохранения Саад Джабер, было зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом, что, по его словам, толкнуло власти к ужесточению превентивных мер. Число инфицированных в Иордании с начала марта достигло 672, при этом 446 заразившихся выздоровели. С 28 марта в королевстве зафиксировано девять летальных исходов.