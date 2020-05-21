Самолеты НАТО сопровождали российских бомбардировщиков во время полета над Черным морем

БУХАРЕСТ, 21 мая. /ТАСС/. Румынские ВВС сопровождали во вторник четыре российских самолета, которые пролетали над Черным морем близ воздушного пространства НАТО. Об этом представитель министерства национальной обороны страны Константин Спыну сообщил в среду агентству Agerpres.

"Румынские, болгарские и турецкие ВВС выполнили вчера задачу военной полиции в то время, как четыре российских самолета проследовали близ воздушного пространства НАТО, - сказал он. - Российские силы не вошли в воздушное пространство НАТО, оставаясь все время в международном воздушном пространстве". Представитель Минобороны уточнил, что российские самолеты вошли в зону, где страны имеют право потребовать, чтобы воздушные суда идентифицировали себя, а задача военной полиции выполнялась под командованием НАТО.

"Они [командование НАТО] в зависимости от траектории полета принимают решение о том, какие самолеты, выполняющие задачи военной полиции, могут подняться в воздух", - сказал он. По словам представителя Минобороны, два румынских МиГ-21 сопровождали российские самолеты, пока они не вышли из румынской зоны патрулирования, затем их приняли да болгарских МиГ-29 и в завершение сопровождение выполняли два турецких F-16.

Согласно сообщению на странице в Facebook Командования ВВС НАТО (AIRCOM), самолеты воздушной полиции НАТО из Румынии, Болгарии и Турции были подняты в воздух из-за российской воздушной деятельности близ воздушного пространства альянса. Первые два самолета ВВС Румынии взлетели навстречу двум российским бомбардировщикам Ту-22, сопровождаемых двумя истребителями Су-27. "НАТО исполнена решимости защищать [свое] воздушное пространство и направило ясный сигнал о своей способности реагирования, - подчеркивается в сообщении. - Боевые реактивные самолеты круглосуточно находятся в готовности к взлету в случае неясных ситуаций вблизи ее воздушного пространства".

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили 19 мая плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. По данным военного ведомства, на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа. В Минобороны уточнили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Как подчеркнули в министерстве, "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".