Трамп: Китай ведет дезинформационную кампанию против США ради победы Байдена на выборах

ТАСС, 21 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай заинтересован в победе кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года, для чего ведет дезинформационную кампанию против США.

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"Китай ведет массивную кампанию дезинформации, потому что очень хочет, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку. Тогда они смогут продолжить грабить Соединенные Штаты, как делали это десятилетиями, пока не пришел я", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп также в очередной раз обвинил власти Китая в том, что они, по его мнению, допустили распространение нового коронавируса в мире. "Они могли легко остановить это бедствие, но не сделали этого", - добавил Трамп.