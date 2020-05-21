WSJ: в США демократы добиваются раскрытия разведданных о беседах Флинна с Кисляком

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США добиваются раскрытия разведывательных данных, касающихся контактов бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The Wall Street Journal.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Как отмечает издание, на раскрытии содержания этих бесед и касающихся них докладов американских спецслужб настаивает старший демократ спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер (от штата Вирджиния). Он направил соответствующий запрос исполняющему обязанности директора национальной разведки Ричарду Гренеллу. "Эти телефонные разговоры были предметом многочисленных расследований, судебных разбирательств, соглашений о признании вины, касающихся Флинна, их стоит открыть для всеобщего ознакомления", - говорится в письме Уорнера.

Законодатель также попросил Гренелла разъяснить, какими мотивами тот руководствовался, когда решил ранее в мае рассекретить документы, из которых следует, что сотрудники администрации 44-го президента США Барака Обамы запрашивали у американских спецслужб данные о Флинне. На раскрытии этих данных ранее настаивали республиканцы в Конгрессе США. Некоторые из них полагают, что администрация Обамы пыталась вести слежку за приближенными Трампа.

Судебный процесс по делу Флинна все еще продолжается. Ему так и не вынесли приговор за сокрытие от ФБР части информации о контактах с Кисляком. 7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна. Суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам продолжавшегося около двух лет разбирательства признал, что никакого сговора между Трампом и властями РФ не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.