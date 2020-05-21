Правительство Эстонии разрешило обустраивать границу с РФ без оценки экологических рисков

ТАЛЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры на границе Эстонии с РФ будет вестись без проведения оценки воздействия этих работ на окружающую среду. Такое решение правительство балтийской республики приняло в четверг.

"Правительство приняло решение при строительстве восточной границы не делать проверку воздействия на окружающую среду, чтобы двигаться в своей работе как можно быстрее, - заявил на пресс-конференции глава МВД Март Хельме. - МВД заказало предварительную оценку, которая показала, что негативного влияния на природу нет. Министерство окружающей среды это одобрило, и сегодняшним решением правительства мы можем продолжить строительство границы".

Ранее эстонские СМИ сообщали, что в ходе строительства инфраструктуры сухопутной части границы с РФ в Эстонии необходимо вырубить 141,2 га лесных угодий.

На прошлой неделе департамент полиции и погранохраны Эстонии подписал договор с компаниями Merko Ehitus и GRK Infra на выполнение работ первого этапа строительства инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 км от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, которая расположена в 3,5 км севернее пограничного пункта Лухамаа. В ходе запланированных работ будут построены столбы с камерами, дороги для патрулей и пути подхода, заграждения, а также проложено электричество.

В августе прошлого года правительство Эстонии заявило, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 году.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетные компьютеры они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего. Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.