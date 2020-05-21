WP: США объявят России о выходе из Договора по открытому небу 21 мая

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. США объявят России о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) на встрече помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым уже в четверг. Об этом сообщает газета The Washington Post .

"США, как ожидается, объявят о намерении выйти из договора в четверг в Вашингтоне во время обеда посла России Анатолия Антонова и [помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению] Кристофера Форда", - отмечает издание.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва вскоре ответила зеркально.