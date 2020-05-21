Экс-глава ЦРУ назвал безумием выход США из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Бывший глава ЦРУ США Майкл Хейден (2006-2009) назвал безумием выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter .

"Это безумие. Я был директором ЦРУ", - прокомментировал он новость о решении американского лидера Дональда Трампа выйти из соглашения.

В четверг, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил о выходе США из договора. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.