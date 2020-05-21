Власти Венесуэлы арестовали более 60 причастных к попытке вторжения в страну

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Более 60 причастных к попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу в начале мая находятся под стражей. Многие из разыскиваемых лиц в данный момент находятся за пределами страны, сообщил в четверг генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

"В настоящий момент арестованы и находятся под властью правосудия 66 человек, причастных к этим событиям. Выдано 99 ордеров на арест, из которых 63 находятся в процессе исполнения. Напомню, что многие из этих людей находятся за пределами страны между Колумбией и США", - заявил он в эфире государственного телевидения. По словам Сааба, правоохранителям удалось установить, что венесуэльский фонд Futuro Presente отвечал за финансирование материально-технического обеспечения и аренды лагерей для наемников. Генпрокурор анонсировал выдачу ордеров на арест ряда сотрудников организации.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.