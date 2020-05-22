СМИ: в окрестностях Дейр-эз-Зора произошел взрыв

ТАСС, 22 мая. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили очередную вылазку в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Как сообщило в четверг агентство SANA, в результате взрыва бомбы на рыночной площади в Эль-Бусейре погибли и получили ранения мирные жители, их численность уточняется. По сведениям полиции, взрывчатка была установлена на одном из мотоциклов.

По свидетельству газеты Al Watan, банды ИГ стали все чаще проникать в населенные пункты провинции из Сирийской пустыни. Боевики нападают на поселки по ночам, забирают у людей запасы продуктов, скот и деньги. Нередко они уводят с собой заложников с целью получения выкупа. Так, 4 апреля террористы учинили расправу над восемью жителями, похищенными из города Эль-Маядин. Пленники содержались в оазисе Эт-Табни, где укрываются остатки банд ИГ.

Как указывает издание, террористы устраивают засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны. 18 апреля банда ИГ атаковала армейский патруль из засады в небольшом поселке Эль-Каум, возле оазиса Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры. В ходе боя погибли не менее 10 солдат, однако противник также понес потери и отступил вглубь пустыни.

Правительственные войска готовятся сейчас к операции по зачистке окрестностей Дейр-эз-Зора от банд террористов. С этой целью на северо-восток страны перебрасываются армейские подкрепления.