Помощник Трампа по национальной безопасности не считает, что США выйдут из ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не считает, что Вашингтон намерен выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

На вопрос о том, планируют ли США выйти из ДСНВ, он ответил: "Нет, я так не думаю". По словам О'Брайена, США намерены "добросовестно вести переговоры с россиянами о контроле над ядерными вооружениями". "Я полагаю, что россияне заинтересованы в полноценном контроле над вооружениями, мы заинтересованы в полноценном контроле над вооружениями", - сказал помощник президента США Дональда Трампа.

"Я испытываю осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем продвинуться в том, что касается ДСНВ", - добавил он. "У нас вскоре будут полноценные консультации с россиянами по контролю над вооружениями. Президент настроен на это", - также отметил О'Брайен.

Как отметил помощник Трампа, США "хотели бы, чтобы китайская сторона участвовала" в указанных консультациях. Говоря о контроле над вооружениями, О'Брайен отметил: "Это, возможно, самая важная задача для президента".

Продление ДСНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 19 мая, что РФ и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео договорился установить контакты между спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Их разговор состоялся 8 мая.

Рябков 11 мая заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.