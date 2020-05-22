Парламент Китая приступил к ежегодной сессии, перенесенной из-за эпидемии коронавируса

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в пятницу приступило к проведению ежегодной сессии, которую власти были вынуждены перенести с начала марта в связи с эпидемией нового коронавируса. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний в центре столицы КНР.

"Объявляю 3-ю сессию ВСНП 13-го созыва открытой", - произнес председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу. Затем члены парламента, надев защитные маски, стоя отдали дань уважения врачам, благодаря усилиям которых были спасены тысячи жизней, а также выразили глубокую скорбь по тем, чьи жизни унесла пневмония.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире работа высшего законодательного органа проходит с соблюдением максимальных мер предосторожности. Все ключевые мероприятия проводятся в режиме прямой трансляции. "Эта сессия, как и предшествующие, будет носить открытый характер", - заявил официальный представитель ВСНП Чжан Есуй.

По его словам, страна продолжит следовать по пути социализма с китайской спецификой под руководством коммунистической партии. "Китай будет развиваться с учетом происходящих изменений в мире, в соответствии с национальной спецификой и устремлениями нашего народа", - добавил чиновник.

Чжан Есуй подчеркнул, что нынешняя сессия будет иметь особо важное значение, поскольку завершается 13-я пятилетка (2016-2020). Он уточнил, что главные задачи на текущем этапе - обеспечить переход к новой модели интенсивного экономического развития, укрепить правовую основу для формирования прогрессивного передового государства.

Первоначально предполагалось, что 3-я сессия ВСНП 13-го созыва откроется 5 марта. Из-за коронавируса ее начало перенесли на 22 мая. Китайские депутаты будут обсуждать социально-экономические достижения и перспективы дальнейшего развития страны, утвердят новые проекты, в том числе по национальной безопасности в Гонконге.