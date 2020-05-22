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Военнослужащие ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии

С помощью него подразделения украинских силовиков вели разведку на юге ДНР

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого подразделения украинских силовиков вели разведку на юге ДНР. Об этом пятницу сообщили в управлении Народной милиции.

"Украинские подразделения вели разведку наших боевых порядков с использованием БПЛА. Беспилотник сбит", - цитирует сообщение управления Донецкое агентство новостей.

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует беспилотники.

Ранее в пятницу стало известно, что киевские силовики обстреляли территорию на юге ДНР с применением ракетного комплекса.

20 мая глава ДНР Денис Пушилин привел в повышенную боевую готовность силы Народной милиции в связи с активизацией обстрелов со стороны Киева. 22 мая подразделения Народной милиции были выведены в районы боевого предназначения.

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