Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции. Об этом сообщил МИД Донецкой народной республики (ДНР). Заседание посвящено вопросам безопасности, отметили в министерстве.

Встреча последовала за экстренно созванным сегодня же заседанием подгруппы по безопасности, которая также проходила в режиме видеоконференции. Как сообщил в своем телеграм-канале представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник, провести встречу попросила украинская сторона. По его мнению, это произошло в связи с тем руководители республик Донбасса решили привести в полную боевую готовность силы Народной милиции на фоне усилившихся в последнее время обстрелов со стороны украинских частей. В результате этих обстрелов, отметил Мирошник, разрушены линии электропередачи, водонасосные станции, газопроводы, а также пострадали 16 человек.

По итогам предыдущей встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая прошла 14 мая, полпред РФ Борис Грызлов обратил внимание на то, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается крайне сложной. По его словам, Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины. Поэтому, подчеркнул он, "необходимо ужесточить контроль режима прекращения огня".

Он также отметил, что российская делегация выступила на встрече в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме тишины, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года. Однако именно по вине Киева в очередной раз не было принято заявление о прекращении огня, подытожил Грызлов.

Очередная встреча контактной группы была запланирована на 27 мая.