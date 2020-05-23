Politico: помощники Трампа обеспокоены падением его популярности среди христиан

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Помощники Дональда Трампа обеспокоены снижением популярности президента США среди последователей христианских конфессий страны. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

Традиционно президент полагается на поддержку белых евангельских христиан. Избирательная кампания американского лидера была обращена также и к сторонникам других протестантских течений, а также к католикам. Помощники Трампа рассчитывали, что поддержка верующих поможет республиканцу переизбираться на выборах в ноябре. Однако последние опросы показывают падение популярности президента США по сравнению с проводимыми до пандемии исследованиями среди белых евангельских христиан примерно на 11 процентных пунктов (п. п.), католиков - на 12 п. п., сторонников основных протестантских течений - на 18 п. п.

По данным издания, именно с целью сохранить поддержку религиозных консерваторов Трамп накануне выступил с призывом открыть все культовые сооружения - церкви, мечети и синагоги, - закрытые в условиях пандемии коронавируса. "Губернаторам нужно поступить правильно и позволить этим крайне важным культовым сооружениям открыть свои двери прямо сейчас, в течение этих выходных. Если они этого не сделают, я пойду в обход губернаторов", - сказал американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 96 тыс. человек.