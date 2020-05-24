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Столтенберг поприветствовал объявление талибов о трехдневном прекращении огня

Ранее талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамадана

ТАСС, 24 мая. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствует решение радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о трехдневном прекращении огня, которое начнется в воскресенье в честь праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую заявления правительства Афганистана и "Талибана" о прекращении огня на три дня в связи с [праздником] Ид аль-Фитр. Всем сторонам следует воспользоваться этой возможностью для мира во благо всех афганцев", - написал генсек.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что представители движения объявили о трехдневном прекращении огня. По его данным, в заявлении указывается, что бойцы движения не будут осуществлять атаки в течение трех дней, однако готовы оказать сопротивление в случае нападения на их позиции.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.

12 мая президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок, действующих на афганской территории.

Теги
АфганистанСтолтенберг, Йенс
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