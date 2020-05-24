В России за семь дней выявили почти на 10 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем неделей ранее

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за неделю возросло на 22,3% против 34,4% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 18 по 24 мая штаб сообщил о 62 729 выявленных случаях заражения, с 11 по 17 мая их было 72 064. Таким образом, количество подтвержденных за семь дней случаев оказалось меньше на 9 335. Оно снижается вторую неделю подряд.

Среднесуточный рост числа инфицированных за неделю снизился с 4,3% до 2,9%.

За минувшие семь дней в России выздоровели еще 45 926 пациентов с коронавирусом, в предыдущие семь дней таких было 33 067. Однако в относительном выражении недельный рост уменьшился с 96,4% до 68,2%.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции увеличилось на 910, или 34,6%. Темпы роста немного замедлились по сравнению с предыдущей неделей, когда они составляли 37,4%. При этом условный показатель смертности заметно вырос - с 0,93% до 1,03%.

Статистика за сутки

За прошедшие сутки коэффициент распространения коронавируса в России вырос на 0,01, до 0,98. В Москве этот показатель в воскресенье увеличился сразу на 0,04 и достиг 0,87.

В столице коэффициент держится второй день подряд выше уровня в 0,8, который, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, позволял переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Показатель оказался ниже 1 в пяти из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Помимо Москвы это Подмосковье (0,94), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,79) и Краснодарский край (0,98).

В Красноярском крае, где в субботу коэффициент был на уровне 3,36, показатель резко снизился - до 1,03.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.