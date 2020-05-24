Президент Афганистана объявил о возобновлении освобождения талибов из тюрем

ТАСС, 24 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 24 мая о возобновлении процесса освобождения из тюрем сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы возобновляем освобождение заключенных талибов", - сказал в своем выступлении по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (у тюркских народов - Ураза-байрам) афганский лидер, слова которого приводит агентство Pajhwok.

Ранее Гани приветствовал объявление талибами трехдневного прекращения огня в связи с Ид аль-Фитром и поручил силам безопасности страны поддерживать временный режим перемирия.

11 мая власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных боевиков "Талибана" из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Как заявил тогда представитель Национального совета безопасности страны, на тот момент "власти выпустили из тюрем тысячу талибов, "Талибан" же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Как оговаривалось, в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.