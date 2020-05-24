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СМИ: Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима на первое заседание по делам против него

Премьер-министр Израиля ранее неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в воскресенье в Окружной суд Иерусалима, где вскоре должно начаться первое заседание по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и взяточничестве. Об этом сообщает израильский телеканал I24.

Суд ранее обязал премьера лично присутствовать на первом заседании, в ходе которого ему будут зачитаны заключения прокуратуры, а он должен будет ответить, понятна ли ему суть дел. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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