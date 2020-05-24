МИД КНР: акт о нацбезопасности в Гонконге не затронет автономию и иностранных инвесторов

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Законопроект парламента Китая о защите национальной безопасности в Гонконге не отразится на автономии этого специального административного района КНР, а также правах жителей города и иностранных инвесторов. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Резолюция ВСНП будет касаться крайне малого количества действий, которые в серьезной степени угрожают национальной безопасности. Она не затронет высокую степень автономности Сянгана (китайское название Гонконга - прим. ТАСС), права и свободы его жителей, а также законные права и интересы иностранных инвесторов", - сказал он.

Как подчеркнул глава МИД КНР, начавшиеся в июне прошлого года из-за законопроекта об экстрадиции массовые протесты, действия выступавших за независимость Гонконга радикалов и террористические акты, а также незаконное вмешательство в дела города иностранных сил нанесли тяжкий вред национальной безопасности КНР и стабильности этого специального административного района, что создало серьезный вызов принципу "одна страна - две системы".

В пятницу на повестку сессии ВСНП в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета парламента Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе. Согласно резолюции, законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП и включен в Приложение 3 Основного Закона Гонконга - аналога конституции мегаполиса. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Реакция в Гонконге

Законопроект вызвал озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения.

Между тем в воскресенье сотни жителей Гонконга вышли на улицы, протестуя против нового законопроекта. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и водометы.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции не прекращали антиправительственные выступления, которые продолжались до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами, актами вандализма и осквернения государственной символики.