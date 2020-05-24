Помощник Трампа заявил, что Белый дом планирует на конец июня очный саммит "семерки"

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. США планируют провести очный саммит лидеров "семерки" (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) в конце июня. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

"Очный саммит "семерки" пройдет, мы полагаем, что он состоится, в конце июня. Мы подошли очень близко к пику (распространения коронавируса - прим. ТАСС). Если ситуация позволит, саммит состоится, - сказал О'Брайен. - Я думаю, что лидеры хотят встретиться лично, а не через видеоконференцию. Президент [США Дональд Трамп] разослал приглашения, и есть хорошая реакция".

По его словам, участники планируемой встречи будут протестированы на наличие коронавируса. "Мы обеспечим безопасную среду, если лидеры прибудут к нам", - добавил помощник президента. О'Брайен подтвердил, что речь идет именно о конце июня. "Мы рассматриваем конец июня, поскольку надо [учитывать] логистику прибытия такого числа лидеров, вопросы безопасности и планирования этого мероприятия", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 мая он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону организацию саммита в ближайшее время.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.