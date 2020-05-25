Отставные военные заявили, что кризис в Бразилии может перерасти в гражданскую войну

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /ТАСС/. Институциональный кризис в отношениях между ветвями власти в Бразилии грозит обернуться гражданской войной. Такое мнение высказала в опубликованном в воскресенье открытом письме группа отставных бразильских военных.

По мнению авторов документа, среди которых несколько отставных генералов и десятки бывших военных рангом ниже, обучавшихся, как и президент страны Жаир Болсонару, в военной академии Агульяс-Неграс, вина за обострение внутриполитического кризиса лежит на представителях высшей судебной инстанции - Федеральном верховном суде (ФВС). Этим органом совместно с полицией ведется расследование обвинений Болсонару в превышении должностных полномочий и вмешательстве в деятельность следственных органов. "Они [судьи] угрожают безопасности и стабильности страны, усугубляют институциональный кризис, последствия которого непредсказуемы и, как знать, могут в худшем случае привести к гражданской войне", - приводит текст документа портал UOL.

В конце апреля в Бразилии разразился политический скандал, спровоцированный уходом из правительства Сержиу Мору, занимавшего тогда пост министра юстиции. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался помешать расследованию уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Болсонару в ответ обвинил бывшего подчиненного в предательстве и заявил, что экс-министр пытается набрать очки перед президентскими выборами 2022 года.

На этом фоне судья ФВС Селсу ди Мелу санкционировал расследование в отношении Болсонару, ведь, по сути, в адрес президента прозвучали публичные обвинения в использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствовании правосудию. В минувшую пятницу ди Мелу разрешил опубликовать видеозапись и стенограмму заседания правительства от 22 апреля, которая, как утверждает Мору, может доказать правоту его слов. На кадрах заседания видно, как глава государства жалуется на качество поступающих из военного ведомства, разведывательных органов и Федеральной полиции оперативных сводок, а также предупреждает, что ответственные за безопасность (вплоть до министра) могут лишиться своих постов.

Судья также передал на рассмотрение генпрокурора депутатский запрос об изъятии для следственной экспертизы мобильного телефона главы государства, в котором, по мнению ходатаев, могут быть обнаружены другие улики в пользу версии о служебных преступлениях президента. Против этого выступили министр обороны Фернанду Азеведу-и-Силва и близкий соратник Болсонару генерал Аугусту Элену, возглавляющий в администрации президента кабинет институциональной (государственной) безопасности.