Лукашенко заявил, что новый состав правительства страны сформируют до выборов президента

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике надо подготовить новый состав правительства до президентских выборов, назначенных на 9 августа. С такими словами он выступил в понедельник на совещании по политическим вопросам.

"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства до выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы видели, с кем мы будем работать. Нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов", - сказал он.

Лукашенко заметил, что это надо сделать до выборов для того, чтобы потом в него не попали приближенные люди. "А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, родственников, любимых, родных и прочих понапихал в правительство, а это наш главный исполнительный орган и основной", - сказал глава государства.

Он отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад. "Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут, - сказал Лукашенко. - Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу".

Президент отметил, что по большом счету он не имеет претензий ни к одному из этих людей. "Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть, - сказал Лукашенко. - Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать, если все сдадут - ради бога".

Выборы организовать достойно

По его словам, предстоящие президентские выборы необходимо организовать достойно. "Мы должны организовать эти выборы достойно. Не потому, что я хочу таким пушистым выглядеть. Люди нас видят постоянно, мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то [эти многие] были - бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги", - сказал глава государства.

Говоря о процессе сбора подписей, президент отметил, что количество кандидатов зависит только от самих граждан. "Даже если все 15 будут кандидатами, ну и что, люди так решили. А на выборах все определятся, за кого голосовать, как голосовать", - отметил белорусский лидер.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая начался процесс сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты, на пост которого претендуют 15 человек. Сбор подписей продлится до 19 июня, регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.