Ближайший советник Джонсона заявил, что не рассматривает возможность своей отставки

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс считает ошибкой, что он не поставил главу правительства в известность о своей многокилометровой поездке в разгар карантина, однако заверил, что не сожалеет о своих действиях и в отставку не собирается. С таким заявлением он выступил в понедельник в специальном заявлении в саду за канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

"Я не спрашивал премьер-министра об этом решении. Возможно, это было ошибкой. Я должен был сказать ему об этом", - сказал Каммингс. "Я не подавал прошение об отставке. Я не рассматривал такую возможность", - добавил он.

Свое решение покинуть Лондон в конце марта, в разгар карантина, введенного в стране из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19), он пояснил заботой о своем пятилетнем сыне. Каммингс рассказал, что в ситуации, когда его жена заболела и он сам мог подхватить коронавирусную инфекцию, он принял решение поехать на ферму своего отца в окрестностях города Дарем более чем в 400 км от Лондона, чтобы его родственники могли присмотреть за ребенком в случае госпитализации родителей.

Каммингс, у которого позже подтвердился коронавирус, пояснил, что до Дарема он проехал за один раз, нигде не останавливаясь, а на самой ферме жил с женой и сыном в отдельном доме, не вступая в прямой контакт с родственниками, а в Лондон вернулся 13 апреля. Он также назвал фальшивыми публикации СМИ о том, что позже он второй раз совершил поездку в Дарем.

Без сожалений

"Я не сожалею о том, что я сделал, я считаю свои действия разумными в этих чрезвычайных обстоятельствах", - сказал советник Джонсона. Сам премьер накануне выступил в защиту своего советника, заявив, что тот "действовал ответственно, не поступаясь принципами и не нарушая закон".

Однако эта позиция Джонсона вызвала большую критику, а правительство стали обвинять, что оно исповедует принцип "поступай так, как я говорю, но не поступай так, как я", или, иными словами, что правила, которые политики вводят, на них самих не распространяются. Каммингс в ответ на это сказал: "Я не думаю, что я не такой, как другие, я не думаю, что есть одни правила для меня и другие правила для остальных людей".

Нежелание канцелярии Джонсона отправить Каммингса в отставку вызвало раскол в правящей Консервативной партии. По информации телеканала "Скай ньюс", около 20 британских депутатов-консерваторов призвали премьера указать советнику на дверь. За отставку Каммингса выступили и некоторые епископы Англиканской церкви и, по данным газеты "Файнэншл таймс", - ряд высокопоставленных членов кабинета министров, которые опасаются, что отсутствие решительности Джонсона в этом вопросе подорвет доверие к правительственной стратегии об отмене карантина. Соответственно, это негативным образом может отразиться и на рейтинге правящей партии.

О советнике Джонсона

Каммингс является одной из самых демонизируемых фигур в современной британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы подозрительные связи в России, где Каммингс несколько лет работал.

Именно он руководил агитационной кампанией за осуществление Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Каммингс является главным героем недавно вышедшего телефильма Brexit: The Uncivil War, в котором роль политтехнолога исполняет Бенедикт Камбербэтч. Кроме того, по информации СМИ, именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.

По свидетельству "Скай ньюс", пресс-конференция Камингса - крайне редкое событие, так как по традиции действующие советники премьер-министра не выступают с публичными заявлениями в отличие от министров.